Grand concours landais Arènes Dax, 11 août 2023, Dax.

Dax,Landes

Le grand concours landais réuni chaque année les meilleurs écarteurs et sauteurs landais des 4 ganaderias : Armagnacaise, Dal, Dargelos et Deyris.

Vente des billets dès le 19 juin sur www.daxlaferia ou le 17 juillet à la Billetterie des Arènes..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

Arènes Parc Théodore Denis

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every year, the great Landais competition brings together the best Landais spreaders and jumpers from the 4 ganaderias: Armagnacaise, Dal, Dargelos and Deyris.

Tickets go on sale on June 19 at www.daxlaferia or on July 17 at the Billetterie des Arènes.

Este gran concurso landés reúne cada año a los mejores saltadores y separadores landeses de las 4 ganaderías: Armagnacaise, Dal, Dargelos y Deyris.

Las entradas se pondrán a la venta el 19 de junio en www.daxlaferia o el 17 de julio en la taquilla del Arena.

Der große landaische Wettbewerb vereint jedes Jahr die besten landaischen Spreizer und Springer der 4 Ganaderias: Armagnacaise, Dal, Dargelos und Deyris.

Kartenverkauf ab dem 19. Juni unter www.daxlaferia oder am 17. Juli an der Billetterie der Arena.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Grand Dax