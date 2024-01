PASCAL OBISPO ARENES Dax, samedi 27 juillet 2024.

PASCAL OBISPO – 30 ans de succèsAfin de fêter sur scène 30 ans de succès, Pascal Obispo, accompagné de 12 musiciens, vous propose à partir d’octobre 2023 sa tournée événement.Comme à son habitude, l’artiste a conçu un show dont il a le secret, à la fois explosif, convivial et chargé d’émotions.Il y chantera ses plus grands succès égrenés au cours de 30 années consacrées à la musique, ainsi que ceux composés pour ses amis artistes .Et pour la première fois, comme un clin d’œil, le programme alléchant apparaîtra sur l’affiche dévoilée prochainement.Cet anniversaire nous réserve d’ores et déjà d’excellents moments de partage et de correspondances à ne pas manquer.

Tarif : 45.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-27 à 21:00

Réservez votre billet ici

ARENES BOULEVARD LASAOSA 40100 Dax 40