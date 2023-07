Intervillage Arènes d’Aureille Aureille, 8 juillet 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

Intervillage « Le Classico », Aureille vs Eygalières, le 8 juillet à 21h..

2023-07-08 21:00:00 fin : 2023-07-08 . EUR.

Arènes d’Aureille Rue des Arènes

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Intervillage « Le Classico », Aureille vs Eygalières, 8 July at 9pm.

Intervillage « Le Classico », Aureille contra Eygalières, 8 de julio a las 21:00 horas.

Intervillage « Le Classico », Aureille gegen Eygalières, am 8. Juli um 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles