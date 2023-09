Course camarguaise Arènes Cabannes, 22 octobre 2023, Cabannes.

Cabannes,Bouches-du-Rhône

Course de taureaux aux arènes municipales..

2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

Arènes Place 8 mai 1945

Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Running of the bulls in the municipal arena.

Encierro en la plaza municipal.

Stierrennen in der städtischen Arena.

