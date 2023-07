Visite des arènes d’Aubagnan Arènes Aubagnan, 1 août 2023, Aubagnan.

Aubagnan,Landes

Venez découvrir les arènes d’Aubagnan avec Jean Jacques ou Fabienne : passionnés par leur terroir et désirant le faire partager au visiteur. Cette expérience inédite et originale est l’occasion de découvrir des endroits insolites et les petits secrets qui composent toute la richesse du département..

2023-08-01 fin : 2023-08-31 . EUR.

Arènes

Aubagnan 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Aubagnan bullring with Jean Jacques or Fabienne: passionate about their land and keen to share it with visitors. This unique and original experience is an opportunity to discover unusual places and the little secrets that make up the richness of the department.

Venga a descubrir las arenas de Aubagnan con Jean Jacques o Fabienne: apasionados de su región y deseosos de compartirla con los visitantes. Esta experiencia única y original es una oportunidad para descubrir lugares insólitos y los pequeños secretos que conforman la riqueza del departamento.

Entdecken Sie die Arena von Aubagnan mit Jean Jacques oder Fabienne: Sie sind von ihrer Region begeistert und möchten sie mit den Besuchern teilen. Diese neue und originelle Erfahrung bietet die Gelegenheit, ungewöhnliche Orte und kleine Geheimnisse zu entdecken, die den ganzen Reichtum des Departements ausmachen.

Mise à jour le 2023-07-04 par Landes Chalosse