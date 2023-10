Encierro d’Halloween Arènes André Blanc Mouriès, 4 novembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Le Comité des Fêtes de Mouriès vous invite à son encierro d’Halloween, aux Arènes de Mouriès, samedi 04 novembre à partir de 11h !.

2023-11-04 11:00:00 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

Arènes André Blanc Rue des Arènes

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Comité des Fêtes of Mouriès invites you to its Halloween Bull Run at the Mouriès Arena on Saturday 04 November from 11am!

¡El Comité de Fiestas de Mouriès te invita a su encierro de Halloween en el Mouriès Arena el sábado 04 de noviembre a partir de las 11h!

Das Comité des Fêtes von Mouriès lädt Sie zu seinem Halloween Stierlauf in der Arena von Mouriès am Samstag, den 04. November ab 11 Uhr ein!

Mise à jour le 2023-10-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles