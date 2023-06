Course landaise à Aire-sur-l’Adour Arènes Aire-sur-l’Adour, 15 juin 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Jeudi 15 juin à 21h30 aux arènes d’Aire-sur-l’Adour, Course Landaise Festival Boléros y Toros avec vaches sans corde et taureaux.

2 Champions de France

Ganadéria DAL – Cuadrilla C.Dunouau

Entrée 16€ et gratuit jusqu’à 12ans et Carte jeunes

5€ licenciés et AJC.

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 23:30:00. EUR.

Arènes Rue des Arènes

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Thursday June 15 at 9:30pm at the Aire-sur-l’Adour bullring, Course Landaise Festival Boléros y Toros with cows without ropes and bulls.

2 French Champions

Ganadéria DAL – Cuadrilla C.Dunouau

Admission 16? and free for children under 12 and youth card

5? for members and AJC

Jueves 15 de junio a las 21.30 h en los ruedos de Aire-sur-l’Adour, Course Landaise Festival Boléros y Toros con vacas sin soga y toros.

2 Campeones de Francia

Ganadéria DAL – Cuadrilla C.Dunouau

Entrada 16? y gratuita para menores de 12 años y carnet joven

5? para titulares de licencia y AJC

Donnerstag, den 15. Juni um 21:30 Uhr in der Arena von Aire-sur-l’Adour, Landaise-Rennen Festival Boléros y Toros mit Kühen ohne Seil und Stieren.

2 Champions aus Frankreich

Ganadéria DAL – Cuadrilla C.Dunouau

Eintritt 16 ? und gratis bis 12 Jahre und Jugendkarte

5? für Lizenzinhaber und AJC

