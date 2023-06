Fêtes patronales Arène, salle polyvalente Castel-Sarrazin, 1 septembre 2023, Castel-Sarrazin.

Castel-Sarrazin,Landes

Après une année d’absence, le village renouera avec la fête.

Plus d’info à venir….

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-03 . .

Arène, salle polyvalente

Castel-Sarrazin 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



After a year of absence, the village will celebrate again.

More info to come…

Tras un año de ausencia, el pueblo volverá a celebrarlo.

Más información en breve…

Nach einem Jahr Abwesenheit wird das Dorf wieder mit dem Feiern beginnen.

Weitere Informationen folgen…

Mise à jour le 2023-05-24 par Landes Chalosse