Journée coursayre Arène Jean de Labourtique Bascons Catégories d’Évènement: Bascons

Landes Journée coursayre Arène Jean de Labourtique Bascons, 17 septembre 2023, Bascons. Journée coursayre Dimanche 17 septembre, 11h00 Arène Jean de Labourtique Gratuit. Entrée libre. La journée est organisée sur le thème de la course landaise, sport typiquement landais. Venez découvrir ou re découvrir cette tradition durant cette journée qui se terminera par une véritable course landaise avec la Ganadéria Vert Galant. Arène Jean de Labourtique Arènes, 40090 Bascons Bascons 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 52 91 76 http://www.bascons.fr Erigée par le bénévolat local, les arènes furent inaugurées le 15 aout 1936. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Mairie de Bascons Détails Catégories d’Évènement: Bascons, Landes Autres Lieu Arène Jean de Labourtique Adresse Arènes, 40090 Bascons Ville Bascons Departement Landes Lieu Ville Arène Jean de Labourtique Bascons latitude longitude 43.82213;-0.41837

Arène Jean de Labourtique Bascons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bascons/