Bal Musette Arène Doazit, 7 janvier 2024 15:00, Doazit.

Doazit,Landes

L’association de gymnastique des 3 clochers organise un bal musette animé par l’orchestre Super Musette.

Possibilité de restauration a 20h sur réservation.

potage pot au feu – poule farcie – tomate -salade fromage

dessert – café – vin.

2024-01-07

Arène Salle polyvalente (arène)

Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



The 3 clochers gymnastics association is organizing a bal musette with the Super Musette orchestra.

Catering available at 8pm (reservation required).

pot au feu soup – stuffed chicken – tomato – cheese salad

dessert – coffee – wine

La Asociación de Gimnasia 3 Clochers organiza un bal musette con la banda Super Musette.

Catering disponible a las 20h previa reserva.

sopa pot au feu – pollo relleno – ensalada de tomate – queso

postre – café – vino

Die Association de gymnastique des 3 clochers organisiert einen Musette-Ball, der von dem Orchester Super Musette moderiert wird.

Um 20 Uhr können Sie auf Vorbestellung etwas essen.

suppe Pot au feu – gefülltes Huhn – Tomate – Käsesalat

dessert – Kaffee – Wein

