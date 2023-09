Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 11h00 à 12h00

Le samedi 14 octobre 2023

de 11h00 à 12h00

Le samedi 18 novembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Moment de partage littéraire avec vos bibliothécaires Vous avez aimé, détester un livre, vous êtes à la recherche de suggestions ? L’arène des lettres et le lieu idéal pour partager ses lectures et étancher sa soif de découvertes ; il y en a pour tous les goûts. Salle du 2e Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun

Bibliothèque Mohammed Arkoun Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun Adresse 74 rue Mouffetard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris latitude longitude 48.842298,2.34967

Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/