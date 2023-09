Course camarguaise – Finale des courses ligue PACA Arène de Salin de Giraud Arles, 7 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le Samedi 7 octobre 2023, venez assister à la finale des courses camarguaises de ligue PACA.

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Arène de Salin de Giraud

Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Saturday, October 7, 2023, come and watch the final of the Camargue races of the PACA league

El sábado 7 de octubre de 2023, venga a ver la final de las carreras de Camarga de la liga PACA

Am Samstag, den 7. Oktober 2023, können Sie das Finale der Camargue-Rennen der Liga PACA besuchen

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme d’Arles