ARENA DE NARBONNE NARBONNE 74 avenue Maître Hubert Mouly Aude

Arena Winter Club

Il ne fera jamais aussi chaud en hiver que le 18 février prochain

Retrouvez l’Arena Winter Club à Narbonne avec un line-up éclectique qui promet de vous faire vivre un événement jamais vu à Narbonne !





PROGRAMMATION :

. OBOY > SHOWCASE

. ORELSAN > SHOWCASE

. MALAA > DJ SET

. VLADIMIR CAUCHEMAR > DJ SET

. TONY ROMERA > DJ SET

. ASDEK > DJ SET

. POKEYZ > DJ SET

. JERRY WALLIS > DJ SET

Pour la suite, un conseil, restez connectés !

Pour que vous puissiez vivre une expérience unique on vous a préparé un système son et un show lumière totalement inédit

En attendant le 18 février abonne toi à nos réseaux Instagram et Facebook : @Arenawinterclub et suis nos actus et infos de l'Arena Winter Club.

Infos pratiques :

Ouverture des portes à 19h00

Fin de l’événement 02h00

Service de restauration sur place

Accès au site possible à partir de 16 ans

Éligible au pass culture

Le site est 100% accessible au PMR

N° téléphone accès PMR : 01 86 47 68 63



