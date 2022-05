ARENA TRAIL Liévin Liévin Catégorie d’évènement: Liévin

Chemin des Manufactures Liévin 62800 Liévin La Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme vous présente la 7ème édition de l’Arena Trail avec des parcours nature d’exception qui vont vous transporter sur les plus beaux sites de la région. Parcours avec 90% de chemins et de bonheur pour une arrivée dans le Stade Couvert de Liévin.

3 parcours :

– 24 km

– 15 km

– 8 km (trail + marche) contact@lhdfa.fr +33 9 72 56 21 21 http://www.arenatraildelievin.fr/ La Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme vous présente la 7ème édition de l’Arena Trail avec des parcours nature d’exception qui vont vous transporter sur les plus beaux sites de la région. Parcours avec 90% de chemins et de bonheur pour une arrivée dans le Stade Couvert de Liévin.

