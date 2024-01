MEETING HAUTS-DE-FRANCE PAS-DE-CALAIS ARENA STADE COUVERT Lievin, 10 février 2024, Lievin.

MEETING HAUTS-DE-FRANCE PAS-DE-CALAIS TROPHEE EDFARENA STADE COUVERT – LIEVIN Le Meeting d’Athlétisme Hauts-de-France Pas-de-Calais « Trophée EDF » revient le 10 février 2024 ! Préparez-vous pour une nouvelle édition du plus grand meeting d’Athlétisme au Monde !Classé N°1 mondial en 2020, 2021, 2022 et 2024, il s’annonce des plus grandioses puisque Liévin sera l’un des sept événements mondiaux aux côtés des meetings de Astana, Ostrava, Boston, Torun, New York et Madrid. Réservez votre soirée du samedi 10 février 2024 pour venir admirer et encourager les meilleurs athlètes mondiaux qui s’affronteront sur la piste aux étoiles de l’Aréna Stade Couvert de Liévin ! Au programme du Meeting, des courses et des concours de folie Horaires du Meeting : 18H00 : Avant programme 19H30 : Meeting InternationalLes 14 épreuves du Meeting 2024 : Femmes : 400m / 800m / 1500m / 3000m / 60m haies / Perche Hommes : 800m / 1500m / mile ou 2000m / 3000m ou 5000m / 60m haies / triple-saut / Perche / Poids

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 19:30

Réservez votre billet ici

ARENA STADE COUVERT Chemin des Manufactures 62800 Lievin 62