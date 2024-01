FIGHT NIGHT ONE 18 – FIGHT NIGHT ONE 18 ARENA SAINT-ETIENNE METROPOLE St Chamond, samedi 27 avril 2024.

FIGHT NIGHT ONE 18 ARENA SAINT-ETIENNE METROPOLE – ST CHAMOND Le FIGHT NIGHT One revient à l’Arena Saint Étienne métropole pour son 18 opus, l’’événement Kick boxing et Muay thaï à ne pas manquer. Alliance de show et de combats de haut niveau.

Tarif : 25.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 18:00

ARENA SAINT-ETIENNE METROPOLE 1 RUE ANDREE JENTET 42400 St Chamond 42