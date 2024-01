HARLEM GLOBETROTTERS ARENA SAINT-ETIENNE METROPOLE St Chamond, jeudi 21 mars 2024.

La success story des Harlem Globetrotters en France continue et n’est pas prête de s’arrêter. Après une tournée triomphale dans toute la France en 2023, ils seront de retour l’année prochaine pour deux soirées exceptionnelles à l’Accor Arena et en tournée dans toute la France ! Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters parcourent les continents depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif et humoristique unique en son genre. Ne manquez pas ce match.

Tarif : 32.75 – 63.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00

ARENA SAINT-ETIENNE METROPOLE 1 RUE ANDREE JENTET 42400 St Chamond 42