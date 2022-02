Arena Polo Tour 2022 Congor 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Arena Polo Tour 2022

du samedi 26 février au dimanche 27 février à Congor 44350 Guerande, Guérande

Arena Polo Tour : le rendez-vous polo de l'hiver ! L'Arena Polo Tour est un circuit sur sable de haut niveau créé en 2012 dans le but d'offrir aux joueurs comme au public du polo en compétition toute l'année ! L'Arena Polo Tour 2022 passera par les installations de l'emblématique club du polo français à Chantilly pour se conclure à La Baule au Brittany Polo Club ! Cinq sites de renom pour un cycle de tournois qui s'annonce des plus relevés d'un point de vue sportif…

