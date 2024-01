COUPE DE FRANCE DE BASKET ARENA LOIRE Trelaze, dimanche 17 mars 2024.

COUPE DE FRANCE DE BASKET ARENA LOIRE – TRELAZE – ANGERS BASKET MASCULIN HAUT NIVEAU A TRELAZE !« 5ème édition du TOP 8 ARENA LOIRE les 16 et 17 mars 2023 à L’Arena Loire Trélazé ! L’évènement phare de la Coupe de France de basket masculin FFBB revient à Trélazé avec huit des meilleures équipes françaises.En 2023 les grands noms du basket étaient présents pour 6 matchs décisifs devant près de 10 000 spectateurs sur les deux jours avec notamment l’AS Monaco Basket, LDLC Asvel, Cholet Basket, Le Mans Sarthe Basket…De nombreuses animations sont également prévues tout au long de ce week-end évènement.Les places à la journée et les packs deux jours sont disponibles ! Tarifs préférentiels pour les licenciés FFBB et les groupes

Tarif : 12.50 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 14:30

ARENA LOIRE 131 RUE FERDINAND VEST 49800 Trelaze 49