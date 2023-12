JE VAIS T’AIMER ARENA LE PALIO PERIGORD Boulazac Isle Manoire, 20 avril 2024, Boulazac Isle Manoire.

Michel Sardou, 20h30 le dimanche du 15 mai 2022, France 2 :“C’est la comédie musicale [Je vais t’aimer] qui m’a donné envie [de remonter sur scène]“.Face à son immense succès depuis la Première à Lille le 21 octobre 2021, la comédie musicale JE VAIST’AIMER repart pour une 3ème tournée dans toute la France !JE VAIS T’AIMER est une création dans la pure tradition de Broadway. Le public est totalement conquis et la presse parle, elle, d’un “Mamma Mia“ à la française.C’est l’histoire de six jeunes français qui racontent leurs amours, leurs amitiés au rythme des plus grands succès de Michel Sardou : En chantant, La java de Broadway, Les lacs du Connemara, Les vieux mariés, Être une femme, La rivière de notre enfance… Plus de 25 chansons extraites de son exceptionnel répertoire.La troupe de chanteurs, danseurs, comédiens vous embarque du Port du Havre à New York, à bord du mythique paquebot “France“ et leurs destins croisent celui d’un pays. D’un mouvement de révolte sociale au rêve américain, d’une guinguette des bords de Marne à l’énergie communicative de Broadway, du charme d’un mariage irlandais aux couleurs douces de Ghardaïa, vous voyagez sur quatre décennies, des années Kennedy au début des années 2000.Le metteur en scène et auteur québécois Serge Denoncourt, reconnu dans le monde entier, a signé plus de 150 mises en scène vues sur tous les continents : théâtre, opéra, concert pop, comédie musicale…La scénographie est signée Stéphane Roy, une référence incontournable au Canada.Et c’est aussi grâce au talent de Nicolas Vaudelet, formé par les plus grands noms de la mode, que les personnages évolueront dans 180 costumes.Vous savez déjà que vous allez chanter !“On vous prévient immédiatement, on a tout aimé (…) Les arrangements, l’histoire, les chorégraphies, les voix“ – Le Progrès“Un moment à ne pas rater pour tous ceux qui ne l’ont pas encore vu“ – Le Bien Public“Je vais t’aimer a donné envie à Michel Sardou de revenir sur scène“ – La Dépêche“Quand je suis allé à Caen voir le spectacle, j’étais sur le cul (…) J’ai vu une troupe de jeunes gens qui chantent, qui dansent, quijouent la comédie… Formidable !“ – Michel Sardou pour Le Pays d’Auge“Cette tranche de vie pleine d’énergie rappelle à chacun, inconditionnel ou non du chanteur, un moment de son passé, etl’envie de reprendre en chœur les refrains est franchement irrépressible“ – Notre Temps“Une mise en scène époustouflante, des costumes éblouissants“ – Europe 1“Des paroles que l’on a déjà tous chantées, mais avec une histoire jamais racontée“ – CNEWS“Je vais t’aimer marche dans les pas du West End et de Broadway“ – BFMTV“Une troupe talentueuse (…) dans un spectacle qui jongle entre les lieux et les époques“ – Le Monde M“On adore les décors, les costumes et l’ambiance“ – Le Parisien“C’est une vraie performance vocale et chorégraphique“ – RTL“Un des plus beaux cadeaux qui pouvait être fait à la discographie de Michel Sardou“ – France Inter“Le show est un succès total“ – France Bleu“Ce spectacle, l’un des plus attendus“ – TF1

Tarif : 35.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

ARENA LE PALIO PERIGORD 4 RUE DE BIBBIENA 24750 Boulazac Isle Manoire