WEST SIDE STORY ARENA LE PALIO PERIGORD Boulazac Isle Manoire, 6 avril 2024, Boulazac Isle Manoire.

Une nouvelle production du LABOPÉRA PÉRIGORD-DORDOGNE avec Chloé MEYZIE, directrice artistique et chef d’orchestre et Gersende MICHEL, metteuse en scène. Samedi 6 avril 2024 à 20h00 et dimanche 7 avril 2024 à 16h00 L’histoire conte la rivalité de deux gangs rivaux du Upper West Side, un quartier pauvre de New-York, dans les années cinquante. Les Jets, issus de la classe ouvrière blanche, et les Sharks, émigrés de Porto Rico, se disputent le contrôle du territoire. Sur cet arrière-plan de haine raciale et de violence urbaine, une histoire d’amour impossible naît entre Maria, sœur du chef des Sharks, et Tony, ami du chef des Jets. Au cours d’un affrontement, Tony tue le frère de Maria, déclenchant la vengeance des Sharks. Ce n’est qu’à la mort du héros que les deux clans mettront fin au cycle des drames en se réconciliant.

Tarif : 20.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

ARENA LE PALIO PERIGORD 4 RUE DE BIBBIENA 24750 Boulazac Isle Manoire 24