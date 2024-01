GIMS ARENA LE PALIO PERIGORD Boulazac Isle Manoire, 29 février 2024, Boulazac Isle Manoire.

TOURNÉE GIMS – LES DERNIÈRES VOLONTÉS DE MOZART : LDVM – Partie I GIMS sera en tournée dans toute la France dès novembre 2023 et à Paris La Défense Arena le 7 mars 2024. L’artiste multi-récompensé débutera sa tournée exceptionnelle le 3 novembre 2023.Un show grandiose dans lequel GIMS interprétera son nouvel album « Les dernières volontés de Mozart – Symphony », ainsi que ses plus grands tubes.La mise en scène fera la part belle à la musique et au chant, révélant pour la première fois tout le potentiel lyrique et la voix spectaculaire de GIMS.

Tarif : 52.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

ARENA LE PALIO PERIGORD 4 RUE DE BIBBIENA 24750 Boulazac Isle Manoire 24