GIMS ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, samedi 16 novembre 2024.

le concert initialement prévu le 01/03/2024 est reporté au 16/11/2024les billets restent valables.Remboursement possible avant le 31/10/2024TOURNÉE GIMS – LE DERNIER TOUR La préparation et la réalisation de la tournée évènement SUMMER TOUR de GIMS et DADJU entre JUILLET et SEPTEMBRE 2023, nous contraint à reporter de quelques mois la tournée de GIMS initialement prévue à partir de novembre 2023 dans toute la France.Cette nouvelle tournée de GIMS sera intitulée « LE DERNIER TOUR » et se déroulera dans toute la France entre NOVEMBRE 2024 et FEVRIER 2025. Les billets pour les concerts reportés restent évidemment valables.

Tarif : 49.00 – 72.00 euros.

Début : 2024-11-16 à 20:00

ARENA FUTUROSCOPE AVENUE DU FUTUROSCOPE 86360 Chasseneuil Du Poitou 86