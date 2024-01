LES 10 COMMANDEMENTS ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, samedi 2 novembre 2024.

LES 10 COMMANDEMENTS, L’ENVIE D’AIMER arrive sur sce`ne en 2024 pour une tourne´e exceptionnelle. De l’Egypte ancienne a` nos jours, l’odysse´e du berger a traverse´ les sie`cles pour nous parvenir aujourd’hui dans une fresque e´pique et musicale. L’histoire de Moi¨se a` qui Dieu a transmis les tables de la loi est interpre´te´e dans une version re´solument moderne.Mis en sce`ne et chore´graphie´ par Giuliano Peparini avec les grandes chansons originales, re´arrange´es par Pascal Obispo et Julien Schultheis, LES 10 COMMANDEMENTS, L’ENVIE D’AIMER, un Spectacle exceptionnel a` de´couvrir dans une version ine´dite !

Tarif : 25.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-11-02 à 15:00

Réservez votre billet ici

ARENA FUTUROSCOPE AVENUE DU FUTUROSCOPE 86360 Chasseneuil Du Poitou 86