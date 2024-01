NINHO ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou Catégorie d’Évènement: CHASSENEUIL DU POITOU NINHO ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, 3 mars 2024, Chasseneuil Du Poitou. Ninho, recordman du rap et premier artiste français à dépasser les 200 singles certifiés, est de retour avec le « JEFE AIRLINES TOUR » et un nouvel album événement ! En tournée dans toute la France en 2024 !

Tarif : 48.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-03-03 à 18:00 Réservez votre billet ici ARENA FUTUROSCOPE AVENUE DU FUTUROSCOPE 86360 Chasseneuil Du Poitou 86 Détails Catégorie d’Évènement: CHASSENEUIL DU POITOU Autres Code postal 86360 Lieu ARENA FUTUROSCOPE Adresse AVENUE DU FUTUROSCOPE Ville Chasseneuil Du Poitou Departement 86 Lieu Ville ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou latitude longitude ;

ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou 86 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chasseneuil-du-poitou/