NEJ’ ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, 15 février 2024, Chasseneuil Du Poitou.

Nej’ – POUPIYA TOUR Nej’ a un vrai avantage : celui d’avoir une voix qui ne triche pas. Son registre vocal lui permet d’aller où elle veut quand elle veut. Pop urbaine, R&B, chanson, Nej’ chante en toute liberté. Plus rien aujourd’hui ne semble lui résister.Après le succès incontestable du SOS Tour en 2022 avec des dates sold-out partout en France, et un Olympia à Paris rempli en 24h, Nej’ annonce son retour sur scène en 2023 avec le Poupiya Tour. Rendez-vous pour un spectacle magique et féerique, à l’image de la chanteuse.

Tarif : 26.60 – 58.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:00

ARENA FUTUROSCOPE AVENUE DU FUTUROSCOPE 86360 Chasseneuil Du Poitou 86