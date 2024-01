CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence, jeudi 19 décembre 2024.

FRDécouvrez la magie de Noël avec le chef d’œuvre atemporel de Tchaïkovski !Franceconcert est fier de présenter « Casse-Noisette, Le Ballet et L’Orchestre » dans une nouvelle production originale. Faites l’expérience de cet incontournable du ballet en 2024 et 2025 !Dans ce conte de Noël, la jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Au cours d’une nuit animée par une mystérieuse magie, les jouets, menés par Casse-Noisette, se livrent à une bataille acharnée contre les affreuses souris de la maison. Effrayée par les événements, Clara décide d’affronter ses peurs et se jette au combat, parvenant à sauver son cher Casse-Noisette. Celui-ci, ému par son courage et rempli de gratitude, se transforme en prince charmant et transporte Clara vers un royaume féérique.Grand ballet en deux actes, Casse-Noisette est présenté au public pour la première fois en décembre 1892 à Saint-Pétersbourg au Théâtre Mariinsky. De nos jours, ce spectacle reste sans aucun doute l’un des ballets les plus joués au monde. La célèbre musique de Tchaïkovski interprétée par l’orchestre, ainsi que la virtuosité des danseurs, toutes deux sublimées par des décors et des costumes époustouflants, feront voyager petits et grands.ANGDiscover true Christmas Magic through the mystical ballet The Nutcracker ! Franceconcert is proud to present it’s latest original production of Tchaikovsky’s masterpiece. Experience this staple of the dancing arts during our tour in 2024 and 2025! In this Christmas tale, young Clara receives a nutcracker in the shape of a little man as a present. On a mysteriously magical night, the toys, led by the Nutcracker, engage in a fierce battle against the house’s horrible mice. Frightened by the events, Clara decides to face her fears and throws herself into the fight, saving her beloved Nutcracker in the process. Moved by her courage and filled with gratitude, he transforms into a lovely prince and brings Clara to a wonderful land. More than a century old, The Nutcracker was first performed in 1892 in Saint-Petersburg at the Mariinsky Theater. Today, it remains without doubt one of the world’s most popular ballets. Tchaikovsky’s famous orchestral music mixed with the virtuosity of the dancers, both enhanced by breathtaking sets and costumes, will take audiences of all ages on a magical journey.

