LE LAC DES CYGNES ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence, 30 mars 2024, Aix En Provence.

International Festival Ballet&Hungary Festival Orchestra présententUne féerie de beauté, d’élégance et de grâce « Le Lac des cygnes » Le meilleur ballet classique de tous les tempsMusique : P. I. TchaïkovskiChorégraphie : L. Iwanow et M. PetipaScénographie et costumes : V. Okunev (Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg)« Le Lac des cygnes » est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte de fées romantique racontant l’histoire du jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer de la magie maléfique du duc Rotbart, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato tiré des danses du cygne du deuxième acte fait en particulier l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de « Danse des quatre petits cygnes » bien au-delà du public intéressé par le ballet. En bref : un travail ingénieux d’un compositeur brillant attrayant le public depuis des siècles.« Le Lac des cygnes » est représenté sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet russe, le International Festival Ballet. Outre la scénographie grandiose du brillant metteur en scène Vyacheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et la Scala de Milan, et leurs magnifiques costumes, l’élégance sans frontières et la légèreté insouciante de l’ensemble International Festival Ballet proposent une version onirique et féérique d’un ballet classique qui continue de fasciner après plus de 100 ans. International Festival BalletL’IFB est un ballet international qui pense au-delà des frontières nationales et qui représente l’entente et la cohabitation dans la poésie de l’art, de la musique et de la danse. Depuis le début de la guerre, les artistes de la troupe ont exprimé leur position contre l’agression russe par de nombreuses actions de protestation avant chacune de leurs représentations. C’est pourquoi ils sont désormais également menacés par la Russie. L’équipe, qui compte par ailleurs un grand nombre de danseurs ukrainiens, se considère d’autant plus naturellement comme un ballet de la paix et de la cohésion entre tous les hommes.Sur le plan artistique, l’ensemble représente l’école russe du ballet classique à l’état pur. Une élégance rigoureuse associée à des influences modernes et celles du 21e siècle, c’est-à-dire une performance de danse de grande classe – le tout associé à des costumes splendides et des décors somptueux.Les classiques immortels du ballet de Piotr I. Tchaïkovski sont connus dans le monde entier et ne cessent d’enchanter les personnes de tous âges. Tout le monde connaît l’histoire romantique du « Lac des cygnes » qui met en scène le cygne blanc et le cygne noir et qui est devenu synonyme de l’élégance du ballet classique au plus haut niveau. Le sommeil centenaire de la Belle au Bois Dormant, dont seul l’amour d’un prince peut la délivrer, enthousiasme le public depuis des générations. Et le conte du ballet Casse-Noisette offre une magie hivernale et de Noël parfaite pour toute la famille. Les représentations uniques de l’International Festival Ballet permettent de découvrir les ballets populaires dans une beauté et une perfection ravissante.Le ballet classique a une longue tradition en Russie, qui est encore célébrée aujourd’hui. Le pays a produit de nombreuses prima ballerines, danseurs et chorégraphes de renom. Les écoles de ballet russes renommées sont connues pour leur grande rigueur et leurs exigences élevées, et les élèves pour leur volonté de performance, leur ambition et leur énorme talent. Les 42 danseurs de l’International Festival Ballet sont eux aussi passés par cette école exigeante, que ce soit à l’Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg, École chorégraphique d’État de Kiev, à l’Académie de chorégraphie de Moscou, à l’École de ballet d’Ufa ou à l’Académie de ballet de Perm. Ils ont tous travaillé dans des théâtres de ballet renommés et ont remporté de nombreux prix lors de festivals et de concours internationaux de ballet. Ensemble, ils forment désormais au sein du International Festival Ballet l’une des meilleures compagnies de ballet sur le plan esthétique et technique, non seulement en Russie, mais aussi dans le monde entier. Outre une technique de danse absolument précise, ce ballet de haut niveau se distingue par une image globale harmonieuse et cohérente et une légèreté élégante. L’International Festival Ballet brille par une performance de danse parfaite à couper le souffle des spectateurs.HUNGARY FESTIVAL ORCHESTRADirecteur artistique & chef d’orchestre Vadim NikitinLe Hungary Festival Orchestra a été fondé par des musiciens talentueux de Hongrie. Le directeur artistique et chef d’orchestre principal est un célèbre chef d’orches

Tarif : 30.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:00

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13