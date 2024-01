HARLEM GLOBETROTTERS ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence, dimanche 17 mars 2024.

Après une tournée française couronnée de succès cette année, les légendaires HarlemGlobetrotters sont de retour sur le sol français en 2024 pour offrir un spectacle sportif ethumoristique hors du commun ! Ici, le score est secondaire, car seul l’amour du jeu compte !Depuis plus de 90 ans, les Harlem Globetrotters parcourent les continents avec leur sourirecontagieux en proposant un véritable show à l’américaine où se mêlent brillamment figures destyle et bonne humeur.Bien plus qu’une équipe de basketball, les Harlem Globetrotters sont le symbole d’une longuehistoire, celle de l’Amérique avec ses discriminations.Aujourd’hui, ces basketteurs hors normes cassent les codes de la discipline en proposant unshow décapant : dunks fracassants, swish d’une précision chirurgicale et dribbles étourdissantsde quoi laisser des spectateurs pantois. Chaque geste est un coup de maître, tenté avec maliceet audace, dans leur style inégalable.Avec humour et classe, les Harlem Globetrotters déboussolent les amoureux du basket. Ilscréent un véritable déluge de technique et de bonne humeur, sous l’œil complice de l’arbitre,offrant ainsi un show pour petits et grands à la fois surprenant et captivant.Du 16 mars au 7 avril 2024, les plus grandes salles de France dont l’Accor Arena à Paris,vibreront au rythme de ces virtuoses du ballon orange ! Un rendez-vous exceptionnel oùspectacle athlétique rime avec fous rires !

Tarif : 32.75 – 63.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 18:00

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13