PAT’ PATROUILLE – LE SPECTACLE ! ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence, 10 mars 2024, Aix En Provence.

Durée du spectacle : 1hA partir de 2 ans.La Pat’ Patrouille est de retour avec un tout nouveau spectacle !« En avant les pirates » met en scène tous les personnages du célèbre dessin animé pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action !La petite bande est de retour et compte mouiller l’ancre dans votre ville.Dans Pat’ Patrouille, le spectacle ! En avant les Pirates , la maire Goodway met tout en place pour la grande fête de la Journée des pirates à Adventure Bay. Lorsque le Capitaine Turbot tombe dans une caverne sombre et mystérieuse, c’est la Pat’ Patrouille qui vient à la rescousse ! Chase, Marcus, Ruben, Stella, Rocky et Zuma sauvent le Capitaine Turbot et découvrent une carte au trésor secrète de pirate qui les entraîne dans une aventure épique. Les choses se gâtent lorsque le maire Hellinger se décide à trouver le trésor le premier pour Foggy Bottom. Les petits héros du sauvetage prennent alors la mer pour sauver la situation.Rejoignez la Pat’ Patrouille pour cette nouvelle mission ! Rendez-vous sur le pont en compagnie de la nouvelle recrue, Tracker, toujours à l’affut !Cette aventure interactive transporte les enfants dans les lieux emblématiques du dessin animé et leur montre qu’« aucune tâche n’est trop dure, aucun chiot pirate n’est trop petit » !

Tarif : 19.00 – 54.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 14:00

Réservez votre billet ici

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13