THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW Arena Du Pays D’Aix Aix-en-Provence, 24 février 2024 19:00, Aix-en-Provence.

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW Samedi 24 février 2024, 20h00 Arena Du Pays D’Aix De 46,50€ à 96€

The Australian Pink Floyd Show posera ses valises en France, en février 2024, à l’occasion de la tournée « The First Class Travelling Set ».

Reproduisant la musique de toutes les phases du voyage de Pink Floyd, des éclairages et des vidéos ultramodernes, des lasers très précis, d’énormes structures gonflables et un son live impeccable, The Australian Pink Floyd Show garantit une expérience live mémorable pour les anciens et les nouveaux spectateurs.

Arena Du Pays D'Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00

