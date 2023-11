Christophe Maé Arena Du Pays D’Aix Aix-en-Provence, 3 février 2024, Aix-en-Provence.

Christophe Maé Samedi 3 février 2024, 20h00 Arena Du Pays D’Aix De 40 à 80€

Christophe Maé signe son grand retour sur scène en 2023 !

C’est au Cap Vert, sur les terres de Cesária Évora, qu’il a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer.

De ce voyage ressort un nouvel album « C’est drôle la vie », paru le 17 mars 2023 et porté par le single « Pays des merveilles ».

Rendez-vous dans les Zénith de France et à l’Accor Arena le 03 FÉVRIER 2024.

_____________________________________________________________

Arena Du Pays D’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.adamconcerts.com/christophe-mae-6-41879/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:30:00+01:00

