SARDOU – MICHEL SARDOU ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence, 9 novembre 2023, Aix En Provence.

Tarif : 39 à 119 euros.

Le grand retour sur scène 4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réuni plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu » une tournée en France, Belgique et Suisse à partir du 3 octobre 2023.À Paris, Michel Sardou se produira, pour la première fois dans l’histoire de la salle, en scène centrale en parterre assis à PARIS LA DEFENSE ARENA le samedi 16 mars 2024. Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens.

ARENA DU PAYS D’AIX

1955 rue Claude Nicolas LEDOUX Aix En Provence 13090

http://www.sardou.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Sardou

