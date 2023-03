BOB DYLAN Arena Du Pays D’Aix, 27 juin 2023, Aix-en-Provence.

BOB DYLAN Mardi 27 juin, 20h30 Arena Du Pays D’Aix 67,50 / 155,50€

Prévente exclusive dès à présent sur www.adamconcerts.com !

Ouverture de la billetterie tous réseaux le Mercredi 15 Mars 2023 à 10h00.

Bob Dylan est de retour en France pour trois concerts exceptionnels !

« The Rough and Rowdy Ways World Tour » passera par l’Arena du Pays d’Aix le 27 Juin 2023. Un évènement à ne pas manquer !

IMPORTANT : Ce concert est un « PHONE FREE SHOW », cela signifie que les téléphones ne sont pas autorisés dans la salle pendant le concert.

Comment ça fonctionne? Une fois arrivé sur les lieux, Yondr (la société de pochettes téléphoniques engagée sur ce concert) aura son personnel dédié à votre disposition pour vous aider à mettre votre téléphone dans une pochette verrouillée et sécurisée, que vous garderez avec vous tout au long de la soirée.

Que dois-je faire si j’ai une urgence et que j’ai besoin d’accéder à mon téléphone ? Vous pouvez à tout moment déverrouiller la poche de votre téléphone en vous rendant dans un espace dédié et balisé, destiné à l’usage du téléphone. N’hésitez pas à demander à un membre du personnel de Yondr de vous aider.

Pourquoi faisons-nous cela et est-ce obligatoire? Ayant créé cette expérience sans téléphone lors de tournées récentes, nous pensons que cela crée de meilleurs moments pour tous les participants. Nos yeux s’ouvrent un peu plus et nos sens sont un peu plus aiguisés lorsque nous perdons la béquille technologique à laquelle nous nous sommes habitués. Et oui, c’est un accord non négociable (bien que des exemptions médicales soient faites pour ceux qui comptent sur leur téléphone pour se faire soigner).

Arena Du Pays D'Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T20:30:00+02:00 – 2023-06-27T23:00:00+02:00

