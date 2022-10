GLADIATOR Live Arena Du Pays D’Aix, 16 avril 2023, Aix-en-Provence.

GLADIATOR Live Dimanche 16 avril 2023, 17h00 Arena Du Pays D’Aix

De 39 à 87€

♫Ciné-concert♫

Arena Du Pays D’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour la première fois en tournée en France découvrez GLADIATOR Live, le ciné-concert exceptionnel d’un film chef-d’œuvre à l’Arena du pays d’Aix!

Pas moins de 200 musiciens et chanteurs de chœurs devant un écran géant HD qui interprètent le film de légende et le subliment en live.

Vivez GLADIATOR le chef d’œuvre aux 5 Oscars de Ridley SCOTT à la musique de légende composée par Hans ZIMMER et Lisa GERRARD comme jamais l’émotion submerge, la musique transcende.

GLADIATOR, film réalisé par Ridley SCOTT (Blade Runner, Alien, The Martian, Thelma & Louise), est l’un des films les plus acclamés par la critique ; mettant en vedette le lauréat d’un Academy Award®, Russell CROWE, dans le rôle d’un ancien général vengeur luttant contre le fils d’un empereur corrompu.

Le film a remporté cinq Oscars®, dont celui du meilleur film.

Hans Zimmer (The Lion King, Pirates of the Caribbean, Inception, The Dark Knight) et Lisa Gerrard (Dead Can Dance, Jane Got a Gun, Samsara) ont remporté la meilleure musique originale aux Golden Globes® 2000. Le film met également en vedette Joaquin Phoenix, nominé aux Academy Awards®, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Richard Harris et Oliver Reed lors de sa dernière apparition à l’écran.

BO nominée aux Oscars et lauréate du Golden Globe.

Interprétation: Orchestre philharmonique de Nice

VOST – durée 3 heures entracte comprise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T17:00:00+02:00

2023-04-16T19:00:00+02:00