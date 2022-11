Aldebert – « Enfantillages 4 » Arena Du Pays D’Aix Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Aldebert – « Enfantillages 4 » Arena Du Pays D’Aix, 18 mars 2023, Aix-en-Provence. Aldebert – « Enfantillages 4 » Samedi 18 mars 2023, 20h00 Arena Du Pays D’Aix

De 34,00€ à 49,00€

♫JEUNE PUBLIC♫ Arena Du Pays D’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/AIX-ALDEBERT »}] ALDEBERT

Pour sa deuxième année de tournée, « Enfantillages 4 » rejoint les Zéniths & Arenas, dans une mise en scène étendue et agrémentée de nouvelles surprises visuelles !

Rendez-vous le 18 mars 2023 à l’Arena du Pays d’Aix !

Spectacle familial conseillé aux enfants de plus de 5 ans, déconseillé aux enfants de moins de 2 ans. Pas de gratuité enfant quel que soit l’âge. Il s’agit d’un concert, et bien que le niveau sonore soit adapté à la présence d’enfants, un casque de protection auditive est obligatoire pour les enfants de 3 ans et moins.

Réservations ici https://bit.ly/AIX-ALDEBERT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:00:00+01:00

2023-03-18T21:30:00+01:00

