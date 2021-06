Assat Assat Assat, Pyrénées-Atlantiques Arelier cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles Assat Assat Catégories d’évènement: Assat

Pyrénées-Atlantiques

Arelier cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles Assat, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Assat. Arelier cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles 2021-07-07 10:00:00 – 2021-07-07 16:30:00 CLAB64 3 Route du Bois

Assat Pyrénées-Atlantiques 45 45 EUR Envie de savoir reconnaître et cuisiner les plantes sauvages comestibles ? Cet atelier est pour vous !

Un atelier deux en un au cours duquel, Violette vous fera découvrir une quinzaine de plantes sauvages comestibles. L’après-midi sera consacré à la préparation de plats, crûs, cuits, sucrés, salés à partir des plantes cueillies. Puis, ce sera l’heure de la dégustation ! Envie de savoir reconnaître et cuisiner les plantes sauvages comestibles ? Cet atelier est pour vous !

CLAB64 3 Route du Bois Assat