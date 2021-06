Arelate, journées romaines d’Arles Centre-ville d’Arles, 15 août 2021-15 août 2021, Arles.

Chaque année, le festival « Arelate, journées romaines d’Arles » fait vivre la cité antique d’Arles fin août grâce à une programmation alliant rigueur historique au plaisir de la découverte et du partage. Avec la crise sanitaire, nous avions dû mettre en place l’an passé un festival allégé de nombreuses animations phares. Pour notre édition anniversaire, nous avons à cœur de retrouver le public avec un festival sous sa forme habituelle. Le festival reviendra donc du 15 au 22 août avec l’envie de permettre à tous d’accéder à la culture et au divertissement. La programmation prendra bien sûr en compte toutes les mesures sanitaires obligatoires pour pouvoir nous rassembler en toute sécurité autour de notre patrimoine commun. « Arelate », c’est la découverte du monde antique avec la connaissance toujours au coeur du propos. C’est une semaine éclectique en totale immersion dans le monde romain ! La programmation exceptionnelle et variée est conçue avant tout pour les familles. Pour cette 15e édition, l’accent sera à nouveau mis sur des animations et reconstitutions mêlant divertissement et pédagogie. Gladiateurs, légionnaires, conteurs, archéologues, historiens et passionnés livreront au public les clefs de cette époque romaine qui a façonné Arles pour des millénaires ! Sans oublier les visites spectacles et toutes les autres animations pour la plupart gratuites qui ponctueront chaque journée.

Gratuit et payant. Infos www.festival-arelate.com

Vivez l’Arles antique en famille !

