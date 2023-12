Théâtre « Drôles de couples » à Areines Areines, 27 janvier 2024 07:00, Areines.

Areines,Loir-et-Cher

62 éme saison théâtrale de l’amicale Laïque de Naveil avec « Drôles de couples» de Vincent DURAND en 2 actes par l’Amicale Laïque de Naveil..

Samedi 2024-01-27 20:30:00 fin : 2024-01-28 . .

Areines 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



62nd theater season of the Amicale Laïque de Naveil with « Drôles de couples » by Vincent DURAND in 2 acts by the Amicale Laïque de Naveil.

62ª temporada teatral de la Amicale Laïque de Naveil con « Drôles de couples » de Vincent DURAND en 2 actos por la Amicale Laïque de Naveil.

