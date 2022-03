Are You Experiencing : Maria Passer Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Dans le cadre du parcours photographique havrais Are You Experiencing. Maria Passer (27 ans) est née et vit à Moscou. Diplômée en journalisme de l’université d’état, elle a rapidement acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la presse.

Dès l’âge de 19 ans, Maria s’est intéressée à l’exploration urbaine en visitant d’anciens sites abandonnés tels que : des usines, des villages désertés, des camps militaires.

Puis, dans le cadre de son travail, elle a commencé à réaliser des reportages, ce qui lui a permis de capter l’atmosphère des endroits qu’elle découvrait.

Avide de voyages, Maria a sillon plus de 30 pays et près de la moitié des régions de Russie. Ses photographies sont devenues célèbres après qu’elle ait visité Vorkuta, un centre minier russe moribond. Un certain nombre de ses clichés ont été publié par “The Times”, “The Sun”, “The Daily Mail”, “CNN” et d’autres médias internationaux. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Exposition du vendredi 1er avril au samedi 30 avril, à la Galerie La Glacière.

