Are You Experiencing : Galerie Agnès Szaboova Le Havre, 1 avril 2022, Le Havre.

Are You Experiencing : Galerie Agnès Szaboova Le Havre

2022-04-01 – 2022-04-30

Le Havre Seine-Maritime

Dans le cadre du parcours photographique havrais Are You Experiencing.

> Alban van Wassenhove – “Mindfullness”.

Mindfullness – pleine conscience – est une série réalisée au stade nautique Eugène Maës de Caen.

Cette piscine restaurée et modernisée en 2014 est un savant mélange de deux architectures : celle d’aujourd’hui faite de grandes baies vitrées modernes laissant passer beaucoup de lumière et celle originelle des années 50 de la reconstruction à la tonalité plus froide et tranchante.

Ce lieu propose ainsi tout un jeu original de formes, de lumières rasantes, et de reflets propices à une invitation à une sorte d’état méditatif et de présence à l’instant, état que j’ai remarqué d’abord chez moi, mais aussi chez les usagers du lieu.

> Nicolas Wilmouth – “Haïkus”.

Histoire à trois acteurs, narration surréaliste d’une rencontre improbable d’éléments… Le faisan tutoie le vent qui s’en prend au diamant à ses pieds… Quand la minérale précieuse se fout des volailles et que le mistral cherche un maître, Nicolas Wilmouth propose un théâtre en trois actes, absurde et mystérieux, où le cabinet de curiosité cherche une porte, sa clé et son adresse. Symbolisme et flute de pan vont moudre les mythes dans un estomac de porc à marée basse.

> Frédéric Betsch – “Un été de Canadairs”.

Frédéric Betsch est un auteur photographe né à Paris en 1964. Depuis 30 ans, il développe son regard sur le monde et travaille sa sensibilité artistique. Passionné d’architecture, Frédéric collabore aussi régulièrement avec des artistes contemporains pour des projets communs pour le théâtre, la peinture, la mode, la

musique et la danse et anime également des ateliers pratiques destinés aux photographes débutants. Il préfère cependant partir en billebaude, l’esprit libre, à la recherche du cliché d’un regard, d’un instant ou d’une perspective qui le fera vibrer.

Exposition du vendredi 1er avril au samedi 30 avril, à la Galerie Agnès Szaboova.

Gratuit, entrée libre, du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h et le dimanche de 13h30 à 19h.

