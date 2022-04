Are You Experiencing : Espace Claue Monet – Ateliers de Sainte-Adresse Sainte-Adresse, 2 avril 2022, Sainte-Adresse.

Are You Experiencing : Espace Claue Monet – Ateliers de Sainte-Adresse Sainte-Adresse

2022-04-02 – 2022-04-08

Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse

Dans le cadre du parcours photographique havrais Are You Experiencing.

> Héloïse Berns – “Quand vient la nuit”

« Quand vient la nuit… Les gens se pressent pour rentrer chez eux, les rues se vident, les lumières apparaissent aux fenêtres des immeubles, les bars se remplissent de (drôles) d’oiseaux… Le crépuscule annonce la nuit, pleine de mystère(s), de dangers et de plaisirs mélangés… La nuit où la féminité peut s’exprimer, où l’amour attend peut-être au détour du palier… La nuit, associée à la moiteur des corps qui s’enlacent pour s’aimer. La nuit qui fait aussi ressurgir les peurs enfantines, la fragilité de l’âme, du cœur, l’instabilité, les blessures enfouies. La nuit, pour se rappeler les êtres aimés, trop tôt partis. Héloïse Berns vous invite à une balade à « l’heure bleue » du crépuscule. Les images de sa série évoquent ce passage mélancolique, à l’orée de la nuit. Ses clichés sont pris sur le vif : des photos instinctives, spontanées, guidées par la nécessité de figer l’émotion du moment et de la transmettre. Une émotion brute saisie au détour d’une balade, d’une rencontre… Une émotion parfois floutée car, dans l’obscurité de la nuit, les éléments se troublent et les contours s’effacent… Héloïse recherche ce manque de lumière, autant qu’elle le fuit. (Il fait remonter les absents et ouvre, parallèlement, un champ des possibles infini). » Caroline du Manoir.

> Magdéleine Ferru – “Quand la neige est cache misère”

La neige tombe, le vent agite les flocons ; le blanc recouvre le paysage, effaçant ainsi toutes traces de la mocheté du monde. C’est bien commode à celui qui ne veut pas voir.

La vie si légère ne tient alors qu’à un souffle.

Le mot « violence » nous vient du latin « violencia » et du latin de « violentus », issu du verbe « vis » (verbe « volere ») signifiant « vouloir », découlant du mot grec « bia » (« βια ») signifiant « la force vitale » ou « la force », « la contrainte ».

Le projet construit un parallèle entre la force des éléments naturels et le rapport de force entre deux personnes. L’énergie perfide de l’humain, associée à l’isolation matérielle, efface toute échappatoire. La série appelle les notions d’identité et d’altérité dans une liaison intime. Elle invite le visiteur a devenir voyeur : il entre dans l’univers d’un couple ordinaire, à travers des arrêts sur images narratifs, mêlés à des photos plus énigmatiques. Ces séquences d’images créent une atmosphère de troubles, d’incertitude. Confrontation entre espaces extérieurs et territoires domestiques accentue le sentiment d’intime solitude. Colère et paranoïa fragilisent les liens qui tissent une relation et mènent jusqu’au point de non retour. Torture morale, moqueries, rabaissement, violence entraînent à la destruction. L’anonymat du couple se veut volontaire. Sans identité propre, les tableaux présentés deviennent des situations auxquelles nous pouvons tous nous rapporter, nourris par un contexte bien réel.

> Nadège Heraud – “Zone sensible”

Plasticienne de formation, j’ai pratiqué les arts verriers pendant près d’une quinzaine d’années sur Chartres, puis sur Tours, une page que je tourne pour réinvestir le support photographique. Plus qu’une envie passagère, je traverse le cadre associatif pour ensuite intégrer pendant un an une école parisienne. J’explore et j’enrichis mon rapport à la photographie au travers de ma passion immodérée pour les livres de photographe et je poursuis mon désir de varier les projets en donnant naissance au collectif Sixième sens. Actuellement investie dans la mise en place des Journées de la photographie à Nantes sous la direction du Centre Claude Cahun, j’étoffe en parallèle le projet « Mémoires croisées » avec le collectif Sixième sens, un travail qui associe nos regards sur l’enfance et la mémoire.

> Anna Savileppa – “Gertrude”

Anna Savileppä vit et travaille à Helsinki. Après des études en sciences politique (une maîtrise en sciences sociales, langue et culture française) à l’Université d’Helsinki, elle se forme en arts visuels (photographe, peinture, dessin, arts visuels numériques) à l’Université Aalto / ARTS / formation continue. Elle complète sa formation en photographie par les stages de la photographie en France et par la formation en photographie (Art & Design) à l’Université de Laponie à Helsinki. Depuis 2021, elle travaille sur le projet « Gertrude », une histoire d’une jeune fille juive en 1942 à Paris. Les arts visuels et la photographie ont aussi été au centre de ses intérêts dans son travail de consultant. Elle utilise des méthodes basées sur les arts visuels (photographie, peinture) dans son travail en ressources humaines (RH), la diversité & l’inclusion dans son entreprise Diversa Consulting (www. diversa.fi). Elle a travaillé auparavant pour le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Maroc.

Exposition du samedi 2 au vendredi 8 avril, puis du mardi 26 avril au samedi 7 mai, à l’Espace Claude Monet, à Sainte-Adresse

Gratuit, entrée libre, du mardi au samedi de 14h à 18h.

Dans le cadre du parcours photographique havrais Are You Experiencing.

> Héloïse Berns – “Quand vient la nuit”

« Quand vient la nuit… Les gens se pressent pour rentrer chez eux, les rues se vident, les lumières apparaissent aux fenêtres des…

+33 2 35 54 54 05 http://areyou-experiencing.fr/

Dans le cadre du parcours photographique havrais Are You Experiencing.

> Héloïse Berns – “Quand vient la nuit”

« Quand vient la nuit… Les gens se pressent pour rentrer chez eux, les rues se vident, les lumières apparaissent aux fenêtres des immeubles, les bars se remplissent de (drôles) d’oiseaux… Le crépuscule annonce la nuit, pleine de mystère(s), de dangers et de plaisirs mélangés… La nuit où la féminité peut s’exprimer, où l’amour attend peut-être au détour du palier… La nuit, associée à la moiteur des corps qui s’enlacent pour s’aimer. La nuit qui fait aussi ressurgir les peurs enfantines, la fragilité de l’âme, du cœur, l’instabilité, les blessures enfouies. La nuit, pour se rappeler les êtres aimés, trop tôt partis. Héloïse Berns vous invite à une balade à « l’heure bleue » du crépuscule. Les images de sa série évoquent ce passage mélancolique, à l’orée de la nuit. Ses clichés sont pris sur le vif : des photos instinctives, spontanées, guidées par la nécessité de figer l’émotion du moment et de la transmettre. Une émotion brute saisie au détour d’une balade, d’une rencontre… Une émotion parfois floutée car, dans l’obscurité de la nuit, les éléments se troublent et les contours s’effacent… Héloïse recherche ce manque de lumière, autant qu’elle le fuit. (Il fait remonter les absents et ouvre, parallèlement, un champ des possibles infini). » Caroline du Manoir.

> Magdéleine Ferru – “Quand la neige est cache misère”

La neige tombe, le vent agite les flocons ; le blanc recouvre le paysage, effaçant ainsi toutes traces de la mocheté du monde. C’est bien commode à celui qui ne veut pas voir.

La vie si légère ne tient alors qu’à un souffle.

Le mot « violence » nous vient du latin « violencia » et du latin de « violentus », issu du verbe « vis » (verbe « volere ») signifiant « vouloir », découlant du mot grec « bia » (« βια ») signifiant « la force vitale » ou « la force », « la contrainte ».

Le projet construit un parallèle entre la force des éléments naturels et le rapport de force entre deux personnes. L’énergie perfide de l’humain, associée à l’isolation matérielle, efface toute échappatoire. La série appelle les notions d’identité et d’altérité dans une liaison intime. Elle invite le visiteur a devenir voyeur : il entre dans l’univers d’un couple ordinaire, à travers des arrêts sur images narratifs, mêlés à des photos plus énigmatiques. Ces séquences d’images créent une atmosphère de troubles, d’incertitude. Confrontation entre espaces extérieurs et territoires domestiques accentue le sentiment d’intime solitude. Colère et paranoïa fragilisent les liens qui tissent une relation et mènent jusqu’au point de non retour. Torture morale, moqueries, rabaissement, violence entraînent à la destruction. L’anonymat du couple se veut volontaire. Sans identité propre, les tableaux présentés deviennent des situations auxquelles nous pouvons tous nous rapporter, nourris par un contexte bien réel.

> Nadège Heraud – “Zone sensible”

Plasticienne de formation, j’ai pratiqué les arts verriers pendant près d’une quinzaine d’années sur Chartres, puis sur Tours, une page que je tourne pour réinvestir le support photographique. Plus qu’une envie passagère, je traverse le cadre associatif pour ensuite intégrer pendant un an une école parisienne. J’explore et j’enrichis mon rapport à la photographie au travers de ma passion immodérée pour les livres de photographe et je poursuis mon désir de varier les projets en donnant naissance au collectif Sixième sens. Actuellement investie dans la mise en place des Journées de la photographie à Nantes sous la direction du Centre Claude Cahun, j’étoffe en parallèle le projet « Mémoires croisées » avec le collectif Sixième sens, un travail qui associe nos regards sur l’enfance et la mémoire.

> Anna Savileppa – “Gertrude”

Anna Savileppä vit et travaille à Helsinki. Après des études en sciences politique (une maîtrise en sciences sociales, langue et culture française) à l’Université d’Helsinki, elle se forme en arts visuels (photographe, peinture, dessin, arts visuels numériques) à l’Université Aalto / ARTS / formation continue. Elle complète sa formation en photographie par les stages de la photographie en France et par la formation en photographie (Art & Design) à l’Université de Laponie à Helsinki. Depuis 2021, elle travaille sur le projet « Gertrude », une histoire d’une jeune fille juive en 1942 à Paris. Les arts visuels et la photographie ont aussi été au centre de ses intérêts dans son travail de consultant. Elle utilise des méthodes basées sur les arts visuels (photographie, peinture) dans son travail en ressources humaines (RH), la diversité & l’inclusion dans son entreprise Diversa Consulting (www. diversa.fi). Elle a travaillé auparavant pour le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Maroc.

Exposition du samedi 2 au vendredi 8 avril, puis du mardi 26 avril au samedi 7 mai, à l’Espace Claude Monet, à Sainte-Adresse

Gratuit, entrée libre, du mardi au samedi de 14h à 18h.

Sainte-Adresse

dernière mise à jour : 2022-04-04 par