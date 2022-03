Are You Experiencing : Baptiste Léonne Le Havre, 9 avril 2022, Le Havre.

2022-04-09 – 2022-05-07

Le Havre Seine-Maritime

Dans le cadre du parcours photographique havrais Are You Experiencing.

Baptiste Léonne – “DIVA”

Photographe indépendant autodidacte, il débute sa carrière en tant que musicien et c’est à l’occasion des ses tournées, qu’il effectue ses premiers clichés.

A partir de ce moment-là, son appareil l’accompagne à chaque instant de sa vie.

Dans ses clichées, le photographe Baptiste Léonne capture l’intensité et la poésie qui émanent naturellement de la femme. On y voit des portraits de femmes surtout, des regards empreints d’une intense émotion.

On retrouve également dans la teinte, la lumière et les décors de peinture sur miroir, une esthétique et une douceur d’un autre temps, comme la nostalgie d’une femme qui n’existe plus vraiment.

L’artiste trouve dans le corps de la femme la beauté ultime, la plus irrépressible et provocatrice du monde. C’est la nature dans sa forme la plus transcendante.

Exposition du samedi 9 avril au samedi 7 mai, au Carré du THV.

Gratuit, entrée libre, tous les jours sauf le dimanche et le lundi de 12h45 à 18h30, le mercredi matin de 9h30 à 11h30.

+33 2 35 19 45 74 http://areyou-experiencing.fr/baptiste-leonne/

Le Havre

