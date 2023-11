Ardon Fête Noël Ardon Ardon Catégorie d’Évènement: Ardon Ardon Fête Noël Ardon Ardon, 25 novembre 2023, Ardon. Ardon Fête Noël Samedi 25 novembre, 09h00 Ardon Ardon Fête Noël fin Novembre !

Venez découvrir divers exposants, profiter des ventes des élèves de l’école, boissons et gourmandises, vente de sapins, …

Un panier garni est à gagner !

En fin d’après-midi, le Père Noël viendra s’arrêter pour récupérer les différentes lettres lui étant adressées !

Vous aurez l’opportunité d’assister à un concert de Noël, d’écouter des contes de Noël et de prendre des photos avec le Père Noël !

