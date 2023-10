36ème Randonnée pédestre « Les chemins d’Automne en Sologne » Ardon Ardon, 19 novembre 2023, Ardon.

L’association Ardon Randonnée organise sa 36ème randonnée pédestre « Les Chemins d’Automne en Sologne » mi-novembre.

Plusieurs randonnées sont proposées : une de 5km départ 9h-10h, une de 11km départ 08h30-9h30 , une de 18 km départ 7h30- 9h et une de 25km départ de 7h30-8h30.

Frais de participation pour chacune des randonnées de 3€.

Majoration de 1€ pour les non licenciés FFRandonnée.

Gratuit pour les enfants de moins de 12ans.

Ardon 49 Route d'Olivet, Ardon Ardon 02 38 45 88 18 http://ardonrando.free.fr ardon.randonnee@free.fr

