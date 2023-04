Soirée nuit des étoiles Rue de Vrigne-aux-Bois, 13 mai 2023, Ardin.

La municipalité vous propose une soirée d’observation du ciel gratuite animée par l’association d’astronomes amateurs Têtes en l’air.

Venez lever les yeux et apprendre à vous repérer dans le ciel, découvrir ou re découvrir les constellations, observer au télescope le coucher de Vénus, notre voisine Mars, ou les lointains amas globulaires et autres objets célestes du ciel profond.

Lieu : Stade de foot – Terrain d’entraînement à partir de 21h.

2023-05-13

Rue de Vrigne-aux-Bois Stade Pierre Renoux

Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The municipality proposes an evening of free observation of the sky animated by the association of amateur astronomers Têtes en l’air.

Come to raise your eyes and learn how to find your way in the sky, discover or rediscover the constellations, observe with the telescope the sunset of Venus, our neighbor Mars, or the distant globular clusters and other celestial objects of the deep sky.

Location: Football stadium – Training ground from 9pm

El municipio ofrece una velada gratuita de observación del cielo organizada por la asociación de astrónomos aficionados Têtes en l’air.

Venga a mirar hacia arriba y aprenda a orientarse en el cielo, descubra o redescubra las constelaciones, observe con el telescopio la puesta de Venus, nuestro vecino Marte o los lejanos cúmulos globulares y otros objetos celestes del cielo profundo.

Lugar: Estadio de fútbol – Campo de entrenamiento a partir de las 21.00 horas

Die Stadtverwaltung bietet Ihnen einen kostenlosen Abend zur Himmelsbeobachtung an, der von der Amateurastronomenvereinigung Têtes en l’air geleitet wird.

Schauen Sie nach oben und lernen Sie, sich am Himmel zurechtzufinden, die Sternbilder zu entdecken oder wiederzuentdecken, den Untergang der Venus, unseren Nachbarn Mars oder die fernen Kugelsternhaufen und andere Himmelsobjekte des Deep Sky mit dem Teleskop zu beobachten.

Ort: Fußballstadion – Trainingsplatz ab 21 Uhr

