Conférence > « Montjoies et pèlerinages au Mont-Saint-Michel » Ardevon Pontorson, 28 septembre 2023, Pontorson.

Pontorson,Manche

La Fondation du Mont-Saint-Michel accueille la conférence organisée par l’association des Chemins du Mont-Saint-Michel « Montjoies et pèlerinages au Mont-Saint-Michel ».

Sur les principales voies qui amenaient le miquelot au Mont, apparaissait soudainement à l’horizon, au détour d’un chemin depuis un point haut, la silhouette tant attendue du Mont au péril de la Mer, surgie des eaux et identifiée à la montagne sacrée qu’elle exaltait ! Le Mont avait en effet son diadème de Montjoies (Montjoie-Saint-Martin, Saint-Michel-de-Montjoie, Saint-Pois, Mortain, etc.) au débouché des différents chemins qui menaient à la baie, exactement comme Compostelle avait sa couronne d’oratoires (humilladoiro). On ne sera donc pas étonné qu’au débouché de chaque voie pèlerine arpentée par les « Francs », au sanctuaire normand de l’Archange et à l’approche de bien d’autres fameux sanctuaires de pèlerinage, l’on trouve un lieu propice auquel s’attache ce nom latinisé en Mons Gaudii (« mont de la joie ») qui révèle à lui seul l’intensité d’une expérience unique. C’est de l’emplacement de quelques-uns de ces lieux de grâce et de leur signification probable qu’il sera question ici.

Humbert Jacomet.

Conservateur honoraire du patrimoine (DRAC Clermont-Ferrand).

Docteur en histoire de l’art (Université de Paris Sorbonne) thèse soutenue en 1999 : « Recherche sur le culte et l’iconographie de saint Jacques le Majeur ».

Spécialiste international du pèlerinage et du culte à l’apôtre de Galice, auteur de nombreux travaux (articles et ouvrages).

Avait présenté en 2018 à Avranches lors des 8e Rencontres historiques des Chemins du Mont une communication intitulée (« Montjoies et chemins de Pèlerinage », publiée en 2020 aux pages 71 et suivantes des Actes).

Participation libre aux frais..

2023-09-28 19:30:00 fin : 2023-09-28 . .

Ardevon Prieuré du Mont-Saint-Michel

Pontorson 50170 Manche Normandie



The Mont-Saint-Michel Foundation hosts a conference organized by the Chemins du Mont-Saint-Michel association on « Montjoies and pilgrimages to Mont-Saint-Michel ».

On the main routes that brought the miquelot to the Mont, the long-awaited silhouette of the Mont au péril de la Mer suddenly appeared on the horizon, at the turn of a path from a high point, rising from the waters and identified with the sacred mountain it exalted! The Mont had its diadem of Montjoies (Montjoie-Saint-Martin, Saint-Michel-de-Montjoie, Saint-Pois, Mortain, etc.) at the end of the various paths leading to the bay, just as Compostelle had its crown of oratories (humilladoiro). It’s hardly surprising, then, that at the end of every pilgrimage route surveyed by the « Franks », at the Norman sanctuary of the Archangel and on the approach to many other famous pilgrimage shrines, there’s an auspicious place to which the Latinized name Mons Gaudii (« Mount of Joy ») is attached, revealing in itself the intensity of a unique experience. This article looks at the location of some of these places of grace and their probable significance.

Humbert Jacomet.

Honorary Heritage Curator (DRAC Clermont-Ferrand).

Doctorate in art history (Université de Paris Sorbonne), thesis defended in 1999: « Recherche sur le culte et l’iconographie de saint Jacques le Majeur ».

International specialist in the pilgrimage and cult of the Galician apostle, author of numerous articles and books.

In 2018, he presented a paper at the 8th Rencontres historiques des Chemins du Mont in Avranches entitled « Montjoies et chemins de Pèlerinage », published in 2020 on pages 71 et seq. of the Proceedings.

Participation free of charge.

La Fundación Mont-Saint-Michel acoge una conferencia organizada por la asociación Chemins du Mont-Saint-Michel titulada « Montjoies y peregrinaciones al Mont-Saint-Michel ».

En las principales rutas que llevaban a los miquelot hasta el Mont, la esperada silueta del Mont au péril de la Mer aparecía de repente en el horizonte, en el recodo del camino desde un punto elevado, ¡surgiendo de las aguas e identificándose con la montaña sagrada que exaltaba! El Monte tenía su diadema de Montjoies (Montjoie-Saint-Martin, Saint-Michel-de-Montjoie, Saint-Pois, Mortain, etc.) al final de los diversos caminos que conducían a la bahía, al igual que Compostela tenía su corona de oratorios (humilladoiro). Así pues, no es de extrañar que al final de cada ruta de peregrinación recorrida por los « francos », en el santuario normando del Arcángel y en la aproximación a muchos otros famosos santuarios de peregrinación, se encuentre un lugar propicio al que se da el nombre latinizado de Mons Gaudii (« Monte de la Alegría »), que revela en sí mismo la intensidad de una experiencia única. Este artículo examina la ubicación de algunos de estos lugares de gracia y su probable significado.

Humbert Jacomet

Conservador honorario del patrimonio (DRAC Clermont-Ferrand).

Doctor en Historia del Arte (Universidad de París Sorbona), tesis defendida en 1999: « Recherche sur le culte et l’iconographie de saint Jacques le Majeur » (Investigación sobre el culto y la iconografía de Santiago el Mayor).

Especialista internacional en la peregrinación y el culto del apóstol gallego, autor de numerosos artículos y libros.

En 2018 presentó una ponencia en los 8th Rencontres historiques des Chemins du Mont en Avranches titulada « Montjoies et chemins de Pèlerinage » (Montjoies y caminos de peregrinación), publicada en 2020 en las páginas 71 y siguientes de las Actas.

Participación gratuita.

Die Fondation du Mont-Saint-Michel ist Gastgeberin der von der Association des Chemins du Mont-Saint-Michel organisierten Konferenz « Montjoies et pèlerinages au Mont-Saint-Michel » (Montjoies und Pilgerreisen zum Mont-Saint-Michel).

Auf den Hauptwegen, die den Miquelot zum Mont brachten, erschien plötzlich am Horizont, wenn man von einem hohen Punkt abbog, die lang ersehnte Silhouette des Mont au péril de la Mer, die aus dem Wasser aufgestiegen war und mit dem heiligen Berg, den sie verherrlichte, identifiziert wurde! Der Berg hatte tatsächlich sein Diadem aus Montjoies (Montjoie-Saint-Martin, Saint-Michel-de-Montjoie, Saint-Pois, Mortain usw.) am Ende der verschiedenen Wege, die zur Bucht führten, genau wie Compostela seinen Kranz aus Oratorien (humilladoiro) hatte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass am Ende jedes Pilgerwegs, der von den « Franken » begangen wurde, am normannischen Erzengelheiligtum und in der Nähe vieler anderer berühmter Pilgerstätten ein günstiger Ort zu finden ist, an dem der latinisierte Name Mons Gaudii (« Berg der Freude ») steht, der allein schon die Intensität einer einzigartigen Erfahrung verrät. Die Lage einiger dieser Orte der Gnade und ihre wahrscheinliche Bedeutung werden hier erörtert.

Humbert Jacomet.

Ehrenkonservator des Kulturerbes (DRAC Clermont-Ferrand).

Doktor der Kunstgeschichte (Universität Paris Sorbonne), 1999 verteidigte Dissertation: « Recherche sur le culte et l’iconographie de saint Jacques le Majeur » (Forschung zum Kult und zur Ikonografie des Heiligen Jakobus des Älteren).

Internationaler Spezialist für die Pilgerfahrt und den Kult um den galizischen Apostel, Autor zahlreicher Arbeiten (Artikel und Bücher).

Hatte 2018 in Avranches bei den 8. historischen Begegnungen der Chemins du Mont einen Vortrag mit dem Titel (« Montjoies et chemins de Pèlerinage », veröffentlicht 2020 auf den Seiten 71 ff. des Tagungsbandes) gehalten.

Freie Teilnahme an den Kosten.

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche