Lancement de la Journée Nationale de l'Architecture dans les Classes 2018.2019 Vendredi 19 octobre 2018, 19h00 Ardepa Nombre de place limité. Un appel à candidature sera communiqué ultérieurement aux architectes (via le CROA Pays de la Loire) et aux enseignants (via le Rectorat Pays de la Loire)

La Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication a la volonté de sensibiliser les jeunes publics scolaires à l’architecture et de les ouvrir à une lecture plurielle de l’espace urbain qui les entoure.

Encadrés par un binôme « enseignant/architecte », les élèves de CM1/CM2 se plongent, le temps de deux demi-journées dans un univers mêlant observation, histoire, géométrie, arts, géographie, sciences ou encore citoyenneté…

La démarche exploratoire des élèves est formalisée par la réalisation d’une maquette.

> Afin de marquer le lancement de l’édition 2018 de la JNAC, une conférence introductive est organisée par l’Ardepa le vendredi 19 octobre à 19h00. (voir agenda des JNA)

2018-10-19T19:00:00+02:00 – 2018-10-19T21:00:00+02:00

© Vincent Jacques – ardepa