Ardenn'Rock 2024 Signy-l'Abbaye, samedi 6 juillet 2024.

Ardenn’Rock 2024 Signy-l’Abbaye Ardennes

Une programmation rock et territoire pour cette nouvelle édition fondée sur les valeurs fondamentales du festival, la promotion du territoire et de son savoir-faire.Programmation : LA RUDA SOLDAT LOUIS OPIUM DU PEUPLE SOVIET SUPREM LA BRIGADE DU KIF CARTOON MACHINE BURNING HEADS POESIE ZERO DIRTY OLD MAT RENE BINAMÉ TOXIC FROGS NOSOCOMMIES JUNE RED ROCKET 7 R.BEN… La culture sera aussi à l’honneur, avec des expositions réparties sur l’ensemble du site, au travers de parcours thématiques photo rock , environnement, énergies nouvelles.Les partenaires prévention / santé joueront un rôle essentiel dans l’accueil et l’information auprès des festivalières et festivaliers. Une journée spéciale accrobranche / Chêne Perché permettra la découverte du parc voisin au site du festival, implanté sur le Domaine de la Vénerie. Pour se restaurer, les festivalières et festivaliers auront un large choix de stands faisant la part belle aux produits locaux et régionaux. Tarifs : Pass 2 jours 39€Pass samedi 2 juillet 35€Pass dimanche 3 juillet 15€Gratuit de 12 ans Lien vers le site internet Lien vers la billetterie

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07

La venerie

Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est contact@ardennrock.com

