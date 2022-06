Ardenn’Rock 2022, 2 juillet 2022, .

Une programmation rock et territoire pour cette dixième édition fondée sur les valeurs fondamentales du festival, la promotion du territoire et de son savoir-faire.Programmation : Les $heriff – Elmer Food Beat – Les Ramoneurs de Menhirs – Darcy – Bob’s Not Dead – Cordbillard – La Raymonde – Dr Loomis and the Freakies – Nonolimite – Will Kaktus – Level Encre – Band’Ankh – Les Shows Boulettes – Dj La TaupeUne place toujours plus importante sera faite aux artisans locaux et régionaux, pour faire découvrir leurs différentes créations. La culture sera aussi à l’honneur, avec des expositions réparties sur l’ensemble du site, au travers de parcours thématiques : photo rock , environnement, énergies nouvelles.Les partenaires prévention / santé joueront un rôle essentiel dans l’accueil et l’information auprès des festivalières et festivaliers. Une journée spéciale accrobranche / Chêne Perché permettra la découverte du parc voisin au site du festival, implanté sur le Domaine de la Vénerie. Pour se restaurer, les festivalières et festivaliers auront un large choix de stands faisant la part belle aux produits locaux et régionaux. Tarifs : Pass 2 jours : 39€Pass samedi 2 juillet : 35€Pass dimanche 3 juillet : 15€Gratuit – de 12 ans Lien vers le site internet Lien vers la billetterie

contact@ardennrock.com http://ardennrock.com/

